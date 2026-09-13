Pensión Bienestar: ¿a quiénes les depositan este lunes 14 de septiembre?

La dispersión de los recursos correspondientes al bimestre septiembre-octubre continuará este lunes, de acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría de Bienestar.

Los depósitos se realizan de manera escalonada, tomando como referencia la primera letra del apellido del beneficiario. El objetivo es evitar concentraciones en las sucursales del Banco del Bienestar y facilitar el acceso a los recursos.

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¿Quiénes reciben su pago este lunes?

Este lunes 14 de septiembre comenzará el depósito para las personas cuyo primer apellido inicia con la letra M. Debido a la cantidad de beneficiarios que pertenecen a este grupo, la dispersión continuará durante el martes 15.

El miércoles 16 de septiembre no aparecen depósitos programados, debido al día festivo. El calendario se retomará el jueves 17 con las letras N, Ñ y O.

Las fechas restantes son:

M: lunes 14 y martes 15 de septiembre.

N, Ñ y O: jueves 17.

P y Q: viernes 18.

R: lunes 21 y martes 22.

S: miércoles 23.

T, U y V: jueves 24.

W, X, Y y Z: viernes 25.

Este calendario contempla la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo para Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras.

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¿Cuánto recibirán los beneficiarios?

Los adultos mayores reciben un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar obtienen 3 mil 100 pesos.

Para las personas con discapacidad permanente, el depósito correspondiente es de 3 mil 300 pesos. En el Programa para Madres Trabajadoras, el monto general es de mil 650 pesos, aunque puede variar según las condiciones del menor beneficiario.

La dependencia recuerda que no es necesario acudir a retirar el dinero el mismo día del depósito. Los recursos permanecen seguros en la cuenta y también pueden utilizarse mediante la tarjeta en comercios que cuenten con terminal bancaria.

Para conocer si el depósito ya fue realizado, se puede consultar el saldo en los cajeros del Banco del Bienestar o mediante los canales oficiales de la institución. El calendario puede revisarse en el portal de Programas para el Bienestar.

También se recomienda evitar intermediarios: los trámites, registros y entrega de apoyos son gratuitos. Ante problemas relacionados con estos programas, está disponible la Línea del Bienestar en el número 800 639 42 64.