Pensión Bienestar: pagos para apellidos con R comienzan este lunes 21 de septiembre

La entrega de recursos correspondiente al bimestre septiembre-octubre entra en su última semana. Después de una pausa durante el fin de semana, los depósitos se reanudarán este lunes conforme al calendario establecido por la Secretaría de Bienestar.

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¿Quiénes reciben su pago este lunes 21 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial de los Programas para el Bienestar, este lunes 21 comenzarán los depósitos para las personas cuyo primer apellido inicia con la letra R.

Debido al número de beneficiarios que pertenecen a este grupo, la dispersión se realizará durante dos jornadas: lunes 21 y martes 22 de septiembre. Esto significa que algunos depósitos podrían verse reflejados hasta el segundo día asignado.

Los recursos se entregan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar a derechohabientes de los siguientes programas:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios?

El monto depende del programa al que esté incorporada cada persona. Para el bimestre septiembre-octubre de 2026, las cantidades son las siguientes:

Adultos mayores: 6 mil 400 pesos.

6 mil 400 pesos. Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

3 mil 100 pesos. Personas con discapacidad permanente: 3 mil 300 pesos.

3 mil 300 pesos. Hijas e hijos de madres trabajadoras: mil 650 pesos en la mayoría de los casos, aunque el monto puede variar según las condiciones del menor.

Una vez atendida la letra R, el calendario continuará el miércoles 23 con los apellidos que comienzan con S; el jueves 24 corresponderá a las letras T, U y V, mientras que el viernes 25 concluirá la dispersión con W, X, Y y Z.

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No es necesario retirar el dinero inmediatamente

La fecha señalada corresponde al momento en que se realiza el depósito y no a un plazo para retirar el apoyo. El dinero permanecerá seguro en la cuenta y podrá utilizarse posteriormente para realizar compras en establecimientos que acepten tarjeta o retirarse en cajeros automáticos.

Antes de acudir a una sucursal, los beneficiarios pueden consultar su saldo en la aplicación del Banco del Bienestar. Los trámites y la entrega de apoyos son gratuitos, por lo que no deben entregarse documentos, tarjetas o dinero a gestores.

En caso de dudas relacionadas con estos programas, está disponible la Línea del Bienestar 800 639 42 64.