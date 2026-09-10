Pensión Bienestar para Adultos Mayores: letras que cobran el jueves 10 y viernes 11 de septiembre

Con el avance del mes continúan los pagos de algunos de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, por lo que este jueves 10 y viernes 11 de septiembre corresponden los depósitos a otro grupo de beneficiarios.

Desde que comenzó el mes, inició también una nueva dispersión de pagos de algunos de los programas más solicitados del Bienestar, correspondiente al depósito del bimestre septiembre-octubre.

En esta ocasión, los programas que se encuentran recibiendo el depósito correspondiente al bimestre son la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para Madres Trabajadoras, cuyo último pago fue en el mes de julio.

¿Quiénes cobran este jueves 10 y viernes 11 de septiembre?

El calendario de pagos del mes de septiembre fue publicado desde el pasado lunes 31 de agosto, para comenzar con los depósitos desde el lunes 1 de septiembre.

El calendario oficial de pagos señala que el jueves 10 de septiembre el pago será para los beneficiarios de este programa cuyo primer apellido inicie con las letras H, I, J y K, mientras que el viernes 11 de septiembre depositarán el apoyo económico para las personas con la letra L.

Al igual que en ocasiones anteriores, los pagos se realizan de manera escalonada de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios, con el objetivo de evitar aglomeraciones en sucursales bancarias, así como para tener una mejor organización en los depósitos.

Monto de cada programa

Cada uno de los programas sociales otorga una cantidad diferente de dinero a sus beneficiarios.

La Pensión para Adultos Mayores es el programa que deposita una mayor cantidad de dinero, con un total de 6 mil 400 pesos por bimestre, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad da un apoyo de 3 mil 300 pesos cada dos meses.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el pago bimestral es de 3 mil 100 pesos, y por último el Programa para Madres Trabajadoras otorga mil 650 pesos por cada hijo o hija.

Recomendaciones del Banco del Bienestar

En medio de la dispersión de apoyos, el Banco del Bienestar recuerda a sus usuarios que no es necesario acudir a retirar el dinero el mismo día del depósito, pues este permanece disponible en la cuenta del beneficiario hasta que se realice algún movimiento.

De igual manera, el Banco del Bienestar sugiere no aceptar ayuda de terceros al momento de realizar algún movimiento en sucursal bancaria, y utilizar la aplicación del Banco para consultar si el depósito ya se ve reflejado.