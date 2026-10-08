Pequeños negocios de Durango no están preparados para ley que reduce el efectivo: CEJ

Los emprendedores y, en general, los pequeños negocios, no están preparados para afrontar las nuevas disposiciones de pagos digitales, informó la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), Karen Rivas.

“Yo pienso que no estamos preparados al cien por ciento. Pienso que los que van empezando aún falta que tengan estas herramientas y estos apoyos para poder hacerlo bien, que no lo hagan nada más porque es decreto y ahora sí todos a pagar con tarjetas y ya no supe ni qué declarar, que se van a meter muy probablemente en un tema legal ahí con el SAT. Entonces, sí hay que primero capacitar bien, hay que ver cuáles son los pros, los contras y ya después lanzarlo, pero con calma. Siempre se les pide a las autoridades que revisen bien lo que van a aprobar, pero pareciera que ellos traen prisa por hacerlo”, dijo.

Expuso que la mayoría de los proyectos de emprendimiento inician de manera informal, desde los hogares o pequeños establecimientos, antes de formalizar sus permisos, por lo que la incorporación de aspectos como las terminales punto de venta implica un reto, ya que los ingresos caen directamente a cuentas fiscales que requieren ser declaradas. En tal sentido, los propietarios de nuevos negocios se ven obligados a contratar servicios de contabilidad.

“Para un chico que a lo mejor está empezando, que está vendiendo algún producto desde su casa, desde apenas algún lugar que puede sustentarlo, el tema de tener terminales, el tema de tener un contador que le haga incluso todas las declaraciones, porque tú sabes que al ser terminal todo cae directamente a una cuenta fiscal y que tú tienes que declarar. Entonces, sí va a ser complicado. Se veía que vamos avanzando a la digitalización, eso es obvio, pero sí hay que pedirles a las autoridades que lo vayan haciendo gradualmente”, estableció.