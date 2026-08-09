Perseidas 2026 en Durango: ¿Cuándo y a qué hora podrá verse la lluvia de estrellas?

Durante varias noches de agosto, pequeños fragmentos dejados por un antiguo cometa cruzarán la atmósfera terrestre y producirán destellos capaces de verse sin telescopio. Aunque el fenómeno ya se encuentra activo, habrá una ventana especialmente favorable para observarlo desde Durango.

Se trata de las Perseidas, consideradas por la NASA como una de las lluvias de meteoros más brillantes y populares del año. Su presencia se extiende desde julio hasta finales de agosto, pero la mayor actividad se concentrará esta semana.

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¿Cuándo ver las Perseidas desde Durango?

El punto máximo ocurrirá durante la noche del miércoles 12 y las primeras horas del jueves 13 de agosto de 2026.

Desde la ciudad de Durango, la observación puede comenzar alrededor de las 23:00 horas del miércoles. Sin embargo, las mejores posibilidades llegarán después de la medianoche y se mantendrán hasta poco antes del amanecer del jueves.

Conforme avance la madrugada, el punto desde el cual parecen originarse los meteoros se elevará en el cielo y aumentará la oportunidad de observarlos. En un lugar verdaderamente oscuro podrían registrarse entre 30 y 50 meteoros por hora, aunque la NASA señala que, bajo condiciones ideales, la actividad puede alcanzar entre 50 y 100.

Estas cifras no significan que aparecerán a intervalos regulares. Puede haber varios minutos sin actividad y después observarse más de un destello en poco tiempo.

¿Hacia dónde debes mirar?

Las Perseidas parecen surgir cerca de la constelación de Perseo, ubicada hacia el noreste durante buena parte de la noche. No obstante, no es indispensable encontrarla, ya que los meteoros pueden aparecer en cualquier punto del cielo.

La mejor opción será recostarse o sentarse mirando hacia una zona amplia y despejada, preferentemente hacia el noreste y lejos de edificios, árboles, anuncios luminosos y alumbrado público.

No se requieren binoculares ni telescopio. Estos instrumentos reducen el campo visual y podrían hacer más difícil captar los destellos.

También conviene evitar mirar el celular durante al menos 20 o 30 minutos, tiempo que necesitan los ojos para adaptarse a la oscuridad.

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La Luna ayudará, pero las nubes podrían estorbar

Las condiciones astronómicas de 2026 serán especialmente favorables porque el máximo coincidirá con Luna Nueva, por lo que su resplandor no interferirá con la observación.

Para Durango, el pronóstico preliminar contempla cielo parcialmente nublado y posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde del miércoles 12. La visibilidad durante la madrugada dependerá de cuánto permanezca la nubosidad, por lo que será conveniente revisar nuevamente las condiciones meteorológicas antes de salir.

Quienes busquen observarla deberán elegir un lugar seguro, alejado de la iluminación urbana y sin obstáculos hacia el cielo. Si las nubes lo permiten, Durango tendrá una de las mejores noches del año para levantar la vista.