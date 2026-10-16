Personal del IMSS rechaza aumento salarial

En medio de una ola de protestas por la falta de personal, el desabasto de insumos médicos y las condiciones laborales en hospitales públicos de México, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazaron una propuesta de aumento salarial del 6.8% para el periodo 2026-2027, lo que llevó al Gobierno de Claudia Sheinbaum a abrir una nueva negociación.

El rechazo se produjo después de que la mayoría de los participantes en una consulta sindical celebrada el miércoles votó contra el incremento, que contemplaba un 2.9% directo al salario y un 3.9% en prestaciones laborales, una oferta que sectores disidentes consideran insuficiente y buscan elevar al menos al 10 %.