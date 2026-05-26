Personas con discapacidad deben ser consultadas en iniciativas que los involucren: activista

El activista Oscar Zaldívar entregó un oficio en el Congreso del Estado de Durango para la diputada Cynthia Montserrat Hernández Quiñones, luego de los señalamientos que hubo en torno a la iniciativa que la legisladora presentó, para crear la Dirección General de Accesibilidad, Inclusión y Diseño Universal, para integrar a personas con discapacidad.

Y es que, el activista dio a conocer que las personas con discapacidad no fueron convocadas para participar en una consulta en torno a este tema, pero la legisladora dijo que sí y que incluso él estuvo en la reunión.

“Nosotros le estamos entregando un oficio a la diputada anexándole la propia convocatoria que ella expidió para ese foro en donde nunca viene mencionado el tema de una nueva Dirección, vienen temas de educación y un sistema de cuidados, pero no esto. Entonces le estamos entregando la copia de su propia convocatoria”, mencionó.

Asimismo, recordó que hace dos años se presentó una iniciativa para que los temas relacionados con discapacidad, sean consultados con las personas que la viven.

“También le recordamos en este mismo oficio que ella y varios diputados presentaron una iniciativa en el 2024 donde proponen una Ley de Consulta, que para todo tema de discapacidad se vuelva a consultar a las personas que vivimos esta condición”.

“Es cierto, está en la congeladora, no se ha aprobado, nada más quedó en presentación, pero si ella la presenta yo creo que lo mínimo que se espera es algo de congruencia y esperamos que ponga el ejemplo de hacer foros cada vez que se presente un tema de este tipo”.

Por lo que dijo que el tema de la discapacidad se debe tomar en serio e ir al fondo de los verdaderos requerimientos de este sector de la población.