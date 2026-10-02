Personas trans y no binarias, entre quienes más son expulsados de sus hogares en Durango

Los problemas de salud mental entre los jóvenes están alertando a la sociedad en general, aunque también sectores como la comunidad LGBT se encuentran entre los más afectados por factores como el bullying, la homofobia y el abandono familiar.

En el espacio de Casa Arcoíris, que brinda apoyo a personas de la comunidad LGBTQ+, hasta el 90 por ciento de quienes llegan presentan ideas suicidas y son atendidas por el área de psicología, donde se les detectan problemas de ansiedad y depresión, precisó el director y activista Tadeo Campagne.

Cuando llegan, se les ofrece un espacio en dormitorio, alimentos y acompañamiento psicológico de hasta 12 sesiones gratuitas, así como atención psiquiátrica cuando lo requieren, lo que ocurre en casi todos los casos.

“La gran mayoría traen ideas suicidas, porque imagínate, te ves en la calle con 18 años, 20 años en la calle, arrojada, arrojada de tu casa, sin qué vestir, te quitan la oportunidad de seguir estudiando. Todo lo que conlleva que los arrojen de su casa, pues por supuesto que les va a generar ansiedad, depresión y por ende ideas suicidas”, afirmó.

Dijo que quienes más llegan al área de dormitorio son personas trans y personas no binarias, que normalmente son arrojadas de sus casas. De los 78 casos de personas que han llegado a Casa Arcoíris desde que se abrió el área de dormitorio, más del 60 por ciento son personas trans y no binarias.

PREOCUPA SALUD MENTAL

El activista reiteró que preocupa la situación de salud mental que se está registrando en Durango, particularmente entre quienes forman parte de la comunidad.

“Dentro de la comunidad LGBT el tema de la salud mental es una realidad, es una preocupación grave, sobre todo en las juventudes”.

En el reciente caso de autolesión de dos mujeres jóvenes dentro de un hotel, comentó que es un hecho lamentable y que es necesario respaldar a las familias que viven esas pérdidas.

“Son casos que nos consternan y nos llaman mucho la atención del tema, de lo que hemos venido diciendo, es necesario reafirmar el tema de la salud mental, de apoyar a las juventudes”.

Aunque reconoció que dentro de la propia comunidad LGBT se habla de que ambas pertenecían a la comunidad , manifestó que no es algo que se pueda confirmar.

“Más allá de si eran parte o no de la comunidad, pues por supuesto es un tema que nos preocupa, es un tema que nos alarma mucho”, puntualizó.

De manera general, indicó que corresponde a las autoridades, instituciones y sociedad determinar por qué las personas están cometiendo actos de autolesión y trabajar en la prevención, sin importar si son hombres o mujeres o si pertenecen a la comunidad LGBT.