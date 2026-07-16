Dejan albergue de manera voluntaria las personas trasladadas tras el desalojo en San José III

De las más de 100 familias que habitaban en los terrenos federales ubicados a la altura de San José III y que fueron desalojadas durante un operativo realizado por las autoridades la madrugada del pasado 12 de julio, solo 11 personas aceptaron ser trasladadas a un albergue.

Se informó que las personas fueron llevadas al albergue ubicado en el fraccionamiento Acereros; permanecieron únicamente dos días, ya que decidieron retirarse de manera voluntaria.

Desde el día del desalojo, las autoridades señalaron que se dio la posibilidad de trasladar a las familias, ya sea con algún familiar o de irse de manera temporal a alguno de los albergues municipales, pero pocas aceptaron.

Aunque el reglamento de los albergues municipales del DIF establece que las personas pueden permanecer hasta tres días, en este caso, para quienes fueron desalojados se les otorgó la posibilidad de extender su estancia por tres días más.

Familia ingresó al albergue con su mascota

A una de las familias que aceptó el traslado junto con su mascota, una perrita embarazada que no quiso separarse de sus dueños , también se le permitió ingresar al albergue.

En el lugar se les brindó un espacio seguro para descansar; sin embargo, las familias optaron por retirarse de manera voluntaria, llevándose también a su mascota.