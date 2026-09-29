Pesa a aumento en la desocupación, cifras de empleo formal son una oportunidad: Canaco

En agosto, Durango registró una tasa de desocupación de 4.1 por ciento, que fue superior a la de 3.9 por ciento de julio. Además, también fue mayor a la tasa de tres por ciento que se registró a nivel nacional durante el mes pasado.

Por otro lado, la informalidad laboral se ubica en el 55.5 por ciento de los puestos ocupados , de acuerdo con el último registro de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Asimismo, el Instituto Nacional de Seguridad Social (IMSS), registra 267 mil 927 puestos formales al cierre del mes de agosto en Durango. Es decir, 810 empleos formales más en agosto, después de la pérdida de mil 736 en julio.

En el acumulado de diciembre a agosto, se registran 10 mil 636 puestos formales; mientras que el salario base promedio nacional es de 673.10 pesos diarios en agosto.

Al referir dichas cifras en materia laboral, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, Sergio Sánchez López, dijo que las nuevas fuentes de trabajo que se generaron en el mes de agosto representan un aspecto favorable.

“El empleo formal sigue en aumento aquí en Durango. En el cierre del mes de agosto hay un aumento de 810 plazas nuevas. Eso nos da una oportunidad”, mencionó.

En tal sentido, destacó que los meses de agosto y septiembre coinciden con el regreso a clases , lo que representa la segunda temporada comercial más relevante del año para los negocios localizados en Durango, por lo que se observó este incremento en materia de empleo.

No obstante, reconoció que existe preocupación por las cifras de trabajo informal en la capital del estado, las cuales alcanzan el 55.5 por ciento por lo que enfatizó la necesidad de que se coordinen acciones entre las autoridades municipales, estatales y federales para frenar esta problemática que afecta considerablemente la captación de impuestos y que impide a los trabajadores contar con las prestaciones de ley.