PFL: peleador duranguense, Sergio 'Drako' Cossio, estará en el octágono contra Kolton Englund

El peleador duranguense Sergio Cossio, mejor conocido como “Drako”, tendrá una nueva oportunidad para mostrarse en el plano internacional cuando suba al octágono de la Professional Fighters League (PFL) para enfrentar al estadounidense Kolton Englund.

El combate está programado para el próximo 18 de julio en Austin, Texas, dentro de la división de peso ligero, en una cartelera que reúne a varios talentos en ascenso y peleadores consolidados del circuito.

Escaparate internacional para “Drako”

Para Sergio Cossio, esta pelea representa una gran vitrina dentro de una de las ligas más importantes de artes marciales mixtas a nivel mundial . El originario de Durango ha construido su camino con base en disciplina y combates exigentes, lo que le ha permitido llegar a escenarios de mayor exposición.

Su participación en la PFL no solo significa un reto deportivo, sino también una oportunidad más para posicionarse ante rivales de alto nivel y acercarse a peleas de mayor relevancia dentro de la organización.

Un duelo exigente en peso ligero

Enfrente tendrá a Kolton Englund, un peleador estadounidense que buscará imponer condiciones en casa. La pelea promete ser intensa, ya que ambos competidores cuentan con estilos que suelen generar intercambios dinámicos dentro del octágono.

El duelo en la categoría de las 155 libras suele caracterizarse por su velocidad y resistencia, factores que podrían ser determinantes en el desarrollo del combate en Austin.

Expectativa del combate

La presencia de “Drako” Cossio en este evento ha generado expectativa entre la afición duranguense, que sigue de cerca la carrera del peleador. Su participación en una cartelera internacional refuerza el crecimiento de talento mexicano en las MMA.

Con este compromiso, Sergio Cossio buscará dar un golpe sobre la mesa y demostrar que tiene el nivel para consolidarse dentro de la Professional Fighters League, en una noche que podría marcar un punto importante en su carrera profesional.