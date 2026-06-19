Pide CNTE abrogar Ley del ISSSTE para terminar el paro

EL UNIVERSAL

Los bloqueos y plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se retirarán hasta que la presidenta, Claudia Sheinbaum, abrogue la Ley del ISSSTE del 2007, o hasta que la base lo decida por cansancio o enfermedades, señaló Isael González Vázquez, secretario de la Sección 7 Chiapas.

Enfrente de las oficinas de la afore Metlife, en avenida Paseo de la Reforma, acompañado de un contingente de docentes, reconoció que han sufrido un desgaste por los 18 días de paro nacional que llevan, pero negó que se vayan a ir porque Gobernación se los pida, sin antes cumplir con sus exigencias.

"Es un anhelo de ellos, pero el anhelo de nosotros es que se abroguen las dos reformas. Sí hay que reconocer el plantón, la huelga, las marchas provocan un desgaste, pero es hasta que la base nos diga, no cuando Gobernación lo diga", afirmó.