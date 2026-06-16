Piden a Corte aclarar reelección de magistrados en TEPJF

Las organizaciones Laboratorio Electoral y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico presentaron ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un juicio para que resuelva la contradicción que existe en materia de reelección de Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electora del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Explicaron que la contradicción deriva del principio de no reelección y la improrrogabilidad de las magistraturas previstas en el artículo 99 de la Constitución y la disposición transitoria de la reforma judicial publicada el 2 de junio pasado, que permite su reelección en la elección federal de 2028.

Señalaron que el juicio presentado no cuestiona la facultad del órgano.