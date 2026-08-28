Piden a empresarios del Centro de Durango ser empáticos y evitar obstáculos en las calles

Caminar por algunas calles del Centro Histórico de Durango, además de las condiciones en que se encuentran, se convierten en un reto para transitar para la ciudadanía debido a que en algunos comercios sacan mobiliario y otros objetos que dificultan aún más el paso, sobre todo de personas con discapacidad.

La regidora Stephanie García Manley manifestó que los empresarios deben ser empáticos con este sector de la población y facilitar los accesos y el libre tránsito en las calles.

“Realmente, circular por el Centro Histórico es un reto para todos, pero para las personas con discapacidad es un triple reto”, afirmó.

Apuntó que una de las zonas que se encuentra con obstáculos, como mesas y macetas, es el Corredor Constitución , por lo que es necesario tener mayor empatía con los peatones que presentan alguna discapacidad.

Expresó: “Hago un llamado a la ciudadanía, pero también hay que tener una coordinación con el Centro Histórico para que podamos tener el diálogo y poder poner orden en este tema”.

García Manley apuntó que es necesaria la coordinación entre las diferentes dependencias y áreas, incluida la Gerencia del Centro Histórico, para que cada una pueda aportar lo necesario y mejorar estos espacios.