Piden al INE frenar las campañas adelantadas

Si el Instituto Nacional Electoral (INE) no interviene para regular los procesos adelantados de designación de candidatos que ocurren ya en algunos partidos políticos, la elección de 2027 está en entredicho, alertan consejeros electorales, exconsejeros y especialistas.

Coinciden en que el Instituto Nacional Electoral va con meses de retraso al arbitraje del proceso electoral 2026-2027, lo que podría acarrear la eventual pérdida de confianza en la elección y trastocar la credibilidad en los resultados, sobre todo entre los nuevos partidos políticos.

Aunque los tiempos legales marcan que el inicio del proceso será en septiembre próximo, varios partidos políticos se han adelantado con los procesos de selección de quienes eventualmente serán sus candidatos, sin que el INE tenga aún lineamientos para regular estas actividades partidistas, anteriormente consideradas como actos anticipados de campaña.

Hasta ahora, a partir del 22 de junio, Morena, PAN y PRI comenzaron su registro de aspirantes a precandidatos con cargos abstractos, como coordinadores de los Comités de Defensa de la Soberanía, defensores de México y defensores de la Patria, la Familia y la Libertad.

Más grave que eso es lo que considera el expresidente del INE Lorenzo Córdova: "El INE no sólo llega tarde al proceso, sino que es un responsable directo de que los partidos cometan y perpetúen esa ilegalidad. El INE decidió no ejercer su facultad de vigilancia; subrayó.