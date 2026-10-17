Piden empresarios alto a los apagones

EL SIGLO DE DURANGO

Los cortes de energía eléctrica que se han registrado en la capital del estado han sido muy perjudiciales para el comercio local, sobre todo para quienes no tienen plantas de energía, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Sergio Sánchez López.

Ante ello, demandó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una solución definitiva que garantice un suministro seguro para los establecimientos y para la ciudadanía en general.

"Gran parte de los socios de Canaco registraron un problema de luz, especialmente en el Centro Histórico, lo vimos y notamos que hasta en cuestión de los semáforos, en cuestión de la circulación de las vialidades no había luz. Sí es un problema recurrente", lamentó.

Refirió que, aunque se ha mantenido la comunicación con la Superintendencia de la Comisión Federal de Electricidad y se han resuelto reportes específicos, las fallas impactan de manera considerable a los comercios, sobre todo cuando no se tiene la economía para comprar una planta de luz.

La afectación por los constantes cortes en el suministro de energía eléctrica ha llegado a un punto crítico que amenaza el patrimonio de los pequeños comerciantes, así como la salud de familias duranguenses.

Así lo advirtió la dirigente de la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope), Beatriz Zamora, al asegurar que la problemática se ha ido incrementando, en lugar de disminuir.

Indicó que hay malestar en hogares ya que las familias pierden alimentos adquiridos con esfuerzo y se han dado situaciones en las que hay personas que requieren almacenar medicamentos como la insulina, los cuales requieren frío para su conservación.

[DURANGO 4B]