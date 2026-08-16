Piden humanizar desalojos en Durango capital y brindar apoyo a las personas

Ante el panorama de que pudieran presentarse más desalojos en el municipio de Durango, por asentamientos irregulares que se encuentran en varios procesos, en el Cabildo se presentó una iniciativa para incorporar al Reglamento de Asistencia Social, en las acciones del DIF Municipal, con apoyo a las familias que enfrenten un desalojo.

La propuesta busca que se les brinde lo necesario de manera provisional a todas las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con esa iniciativa el Municipio deberá facilitar albergue, apoyo alimentario, atención médica y psicológica, además de un espacio donde puedan permanecer bajo resguardo junto con sus mascotas.

También se plantea que personal de diferentes dependencias pueda brindar orientación en materia de vivienda y trámites administrativos a esas familias.

La regidora Gabriela Hernández López reconoció que existen procedimientos legales que deben llevarse a cabo ante ocupaciones irregulares , pero señaló que no se debe ignorar la situación de vulnerabilidad de esas personas.

Dijo que el cumplimiento de la ley debe ir acompañado de solidaridad y sensibilidad.

“Todos deberíamos tener un sitio a dónde ir ante entornos complicados; el Gobierno Municipal también puede ayudar”, afirmó.

Finalmente, puntualizó que es necesario fortalecer la coordinación entre las distintas áreas municipales para garantizar una atención más humana y digna para quienes atraviesen un desalojo.