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Piden nombramiento de titular en Cultura Municipal de Durango

Regidor señala que se requiere un respaldo al talento local, al que se debe dar prioridad en la agenda.

Piden nombramiento de titular en Cultura Municipal de Durango

Piden nombramiento de titular en Cultura Municipal de Durango

DENICE RAMÍREZ
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Expresan preocupación ante la falta de un área específica para cultura a nivel municipal en Durango. Señalan que hace falta para dar respaldo al talento local y que se le dé prioridad en la agenda.

El regidor Francisco Franco Soler comentó que algunos colectivos y artistas de diversas disciplinas le han expresado su malestar, ya que no se percibe un compromiso para impulsar la cultura de manera permanente.

Apuntó que el impulso a la cultura no puede limitarse solo a la realización de festivales, sino que debe existir una política pública permanente que acompañe a los artistas locales y genere oportunidades en las diversas disciplinas.

A nivel municipal, dijo que no hay director o directora desde hace más de ocho meses, lo que evidencia la falta de atención que se le ha dado al sector.

Sobre la Dirección Municipal de Arte y Cultura, antes Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), y la fusión de dependencias al Instituto Municipal de Desarrollo Humano y Valores (INDEHVAL), precisó que esta decisión se tomó con el argumento de optimizar recursos; sin embargo, finalmente se crearon nuevas direcciones y se amplio la estructura del Ayuntamiento.


“Siento que ha sido una falta de sensibilidad y de voluntad. Se ha dado un voto de confianza en muchos temas, pero ya llegamos a un año y el IMAC sigue completamente ausente porque no se le ha dado la importancia de tener una cabeza que pueda dirigir la agenda cultural”, expresó.


Finalmente, aseguró que seguirá dando voz a los artistas y colectivos culturales, además de insistir en que el municipio cuente con una política cultural clara, presupuesto y coordinación institucional para atender las necesidades del sector.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: nombramiento Durango Cultura ayuntamiento Municipal, falta, artistas, dado

               

                
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