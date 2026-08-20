Piden nombramiento de titular en Cultura Municipal de Durango

Expresan preocupación ante la falta de un área específica para cultura a nivel municipal en Durango. Señalan que hace falta para dar respaldo al talento local y que se le dé prioridad en la agenda.

El regidor Francisco Franco Soler comentó que algunos colectivos y artistas de diversas disciplinas le han expresado su malestar, ya que no se percibe un compromiso para impulsar la cultura de manera permanente.

Apuntó que el impulso a la cultura no puede limitarse solo a la realización de festivales, sino que debe existir una política pública permanente que acompañe a los artistas locales y genere oportunidades en las diversas disciplinas.

A nivel municipal, dijo que no hay director o directora desde hace más de ocho meses , lo que evidencia la falta de atención que se le ha dado al sector.

Sobre la Dirección Municipal de Arte y Cultura, antes Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), y la fusión de dependencias al Instituto Municipal de Desarrollo Humano y Valores (INDEHVAL), precisó que esta decisión se tomó con el argumento de optimizar recursos; sin embargo, finalmente se crearon nuevas direcciones y se amplio la estructura del Ayuntamiento.

“Siento que ha sido una falta de sensibilidad y de voluntad. Se ha dado un voto de confianza en muchos temas, pero ya llegamos a un año y el IMAC sigue completamente ausente porque no se le ha dado la importancia de tener una cabeza que pueda dirigir la agenda cultural”, expresó.

Finalmente, aseguró que seguirá dando voz a los artistas y colectivos culturales, además de insistir en que el municipio cuente con una política cultural clara, presupuesto y coordinación institucional para atender las necesidades del sector.