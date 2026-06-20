Piden pensión de 67 mil pesos para exmando de Sinaloa acusado por EU de proteger a 'Los Chapitos'

El Gobierno de Sinaloa generó una fuerte controversia tras enviar al Congreso local una iniciativa para autorizar la pensión por retiro anticipado de Alberto Jorge Contreras Núñez , excomisario de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.

La propuesta, impulsada por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, plantea otorgarle un pago mensual de 67 mil 477.75 pesos , a pesar de que el exfuncionario está señalado en Estados Unidos por presunta protección al Cártel de Sinaloa.

​ El documento remitido al Poder Legislativo argumenta que Contreras Núñez acreditó los requisitos legales para acceder al beneficio . Para asegurar los fondos, la iniciativa contempla modificar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado para 2026.

Cabe destacar que Yeraldine Bonilla asumió la gubernatura interina luego de que Rubén Rocha Moya pidiera licencia, también en medio de señalamientos estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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Acusaciones desde Estados Unidos

​De acuerdo con una acusación federal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Contreras Núñez formaba parte de una red de corrupción institucional. Las investigaciones señalan que el excomisario presuntamente facilitaba el movimiento de drogas hacia territorio estadounidense y brindaba protección a la facción conocida como "Los Chapitos" a cambio de beneficios económicos.

​En este expediente transnacional también figuran nombres de alto perfil político, como el propio gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza.

Hasta el momento, las imputaciones en Estados Unidos no representan una sentencia firme ni una declaración de culpabilidad, por lo que deberán ser probadas en un tribunal.

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Postura en México

​Por su parte, las autoridades mexicanas han mostrado una postura de rechazo ante los señalamientos del país vecino. La Fiscalía General de la República (FGR) adelantó que los funcionarios estadounidenses no presentaron pruebas contundentes al solicitar la captura y extradición de Contreras Núñez.