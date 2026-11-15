Piden ponerle fin a la supermayoría

La Alianza Democrática para la Observación Electoral propondrá al Instituto Nacional Electoral (INE) explorar dos soluciones frente al problema de la sobrerrepresentación de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. Uno de ellos es que las coaliciones sean tratadas, desde su registro, como partido, o aplicar la Tesis XL/2015 para proteger a las minorías.

En entrevista, el experto electoral Ricardo Becerra, quien colaboró para la realización de la propuesta, dijo que el INE está obligado a corregir la ambigüedad que se encuentra en la legislación, pues "ha quedado demostrado que la interpretación hecha por el Tribunal Electoral no sirve al propósito constitucional", dijo.

Agregó que "la representación proporcional está hecha, aquí y en Europa, para corregir y atemperar la sobrerrepresentación, pero con esta interpretación la profundiza. Por eso el INE está obligado a corregir".

Precisó que el INE debe emitir criterios para garantizar la militancia real de los candidatos que se postulen por mayoría relativa

De las posibles soluciones que propone la Alianza Democrática para la Observación Electoral, la primera -que Ricardo Becerra asegura es la más clara- es que las coaliciones deban ser tratadas bajo el criterio que se utilizó en los años 2000 y 2003.

Otra es atender la Tesis Jurisdiccional XL/2015: que los límites constitucionales deben aplicarse de manera preferente y obligatoria a cualquier sistema de asignación de curules previsto en las legislaciones locales.