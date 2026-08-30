Durango

DESAPARECIDOS

Piden por el regreso de los desaparecidos y fortaleza a sus familias durante misa en Catedral

La homilía fue efectuada por Faustino Armendáriz, arzobispo de Durango.

Piden por el regreso de los desaparecidos y fortaleza a sus familias durante misa en Catedral

Piden por el regreso de los desaparecidos y fortaleza a sus familias durante misa en Catedral

JUAN M. CÁRDENAS
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Ante una Catedral abarrotada, el Arzobispo de Durango encabezó la homilía en la que se pidió por el regreso de las personas desaparecidas y por sus familias.

Previamente, colectivos habían adelantado la dedicatoria de la misa dominical de medio día por esta causa. 

La homilía fue efectuada por Faustino Armendáriz, arzobispo de la Arquidiócesis de Durango.

En las escalinatas que se encuentran en el púlpito izquierdo los colectivos colocaron una lona con imágenes de hombres y mujeres desaparecidos desde hace tiempo. Mientras que algunos integrantes portaron playeras con imágenes de las personas a las que siguen buscando.





               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Durango desaparecidos colectivos, Catedral, homilía, regreso

               

                
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