Piden replicar plan para recolección de residuos electrónicos en Lerdo y Gómez Palacio

Alrededor de cinco toneladas de residuos electrónicos fueron recolectadas durante la reciente jornada realizada en Durango capital, ejercicio que podría extenderse a municipios de La Laguna como Lerdo y Gómez Palacio.

Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada local Ana María Durón Pérez destacó los resultados obtenidos por el programa impulsado por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, particularmente en materia de participación ciudadana y manejo adecuado de desechos electrónicos.

La legisladora señaló que los residuos recolectados recibirán un tratamiento especializado para evitar impactos ambientales y riesgos a la salud pública derivados de la disposición inadecuada de aparatos electrónicos.

Además de la recolección de basura electrónica, la jornada incluyó la entrega de aproximadamente 700 plantas, entre especies frutales y coníferas , como incentivo para las personas participantes.

La diputada consideró que este tipo de programas podrían implementarse también en Lerdo y Gómez Palacio, donde estimó que existiría una respuesta favorable por parte de la población ante campañas relacionadas con reciclaje y cuidado ambiental.

Asimismo, mencionó que este tipo de actividades también promueven prácticas vinculadas con huertos familiares, cultivo de traspatio y aprovechamiento responsable de recursos, además de fomentar una mayor participación comunitaria en temas ambientales.