Piden revisión de mochilas para garantizar seguridad en escuelas de Durango

La “Operación Mochila” debe retomarse en las escuelas de Durango como una medida para prevenir el ingreso de objetos que puedan representar un riesgo para los estudiantes.

Así lo planteó la diputada local Gabriela Vázquez Chacón al llamar a las autoridades educativas y a los padres de familia a reforzar las acciones de seguridad durante el nuevo ciclo escolar.

La legisladora consideró que la revisión de mochilas debe realizarse bajo acuerdos y protocolos que permitan proteger los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Señaló que, desde su perspectiva, esta medida debe aplicarse de manera permanente como parte de las acciones para mantener condiciones de seguridad dentro de los planteles.

Su planteamiento ocurre en referencia a situaciones registradas durante el ciclo escolar anterior, entre las que hubo amenazas falsas y el ingreso a las aulas de medicamentos y pistolas de juguete. Ante estos antecedentes, Vázquez Chacón sostuvo que tanto la Secretaría de Educación como las familias deben participar en la prevención para evitar que las escuelas dejen de ser espacios seguros para los estudiantes.

“Yo soy de la idea que la ‘Operación Mochila’ se debe de hacer sí o sí”, afirmó la diputada, aunque insistió en que cualquier revisión debe efectuarse con cuidado y salvaguardando los derechos de los menores.

Además de la seguridad, Vázquez Chacón pidió considerar las dificultades económicas que enfrentan algunas familias al inicio del ciclo escolar. Por lo que planteó que las escuelas tengan tolerancia para que los estudiantes puedan entregar de manera paulatina los útiles y materiales solicitados, en lugar de exigir que todo sea adquirido de inmediato.

La diputada también consideró necesario fortalecer la atención de la salud mental en los planteles mediante psicólogos y trabajadores sociales, así como capacitar a maestros, directivos y personal administrativo para detectar señales de alerta y orientar a los estudiantes hacia la atención especializada.