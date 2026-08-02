Plantean en Durango fortalecer la movilidad con transporte público más seguro e incluyente

El crecimiento del parque vehicular y las condiciones del transporte público obligan a fortalecer las políticas de movilidad en Durango, con el objetivo de garantizar traslados más seguros, eficientes e incluyentes para la población.

Así lo planteó la diputada local Sughey Torres Rodríguez, quien expuso que en la entidad circulan más de 470 mil vehículos y que las unidades del transporte público tienen una antigüedad promedio cercana a los 13 años , situación que, dijo, incrementa la presión sobre la infraestructura vial y repercute en la calidad del servicio. En este contexto, consideró que la movilidad debe abordarse como un derecho que permita el acceso a la salud, la educación, el empleo y otras oportunidades.

Torres Rodríguez señaló que las políticas públicas en la materia deben priorizar a peatones, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, ciclistas y usuarios del transporte público, de acuerdo con el marco jurídico vigente. En ese sentido, destacó la reciente aprobación de la iniciativa "Asiento Seguro", que establece espacios preferentes en el transporte público para mujeres embarazadas y personas adultas mayores.

Asimismo, informó que, como parte de las gestiones realizadas, se incorporó una nueva ruta de transporte urbano hacia la Unidad de Medicina Familiar 50 del IMSS, luego de la reubicación de esa clínica . Expuso que la falta de una conexión directa complicaba el acceso de los derechohabientes a consultas y tratamientos, además de representar un gasto adicional para las familias.

La diputada afirmó que continuará impulsando iniciativas y gestiones orientadas a modernizar el sistema de movilidad y mejorar la cobertura del transporte público, con el propósito de responder al crecimiento urbano y facilitar el acceso de la población a servicios y centros de trabajo.