Plantean federalizar caminos de Mezquital y Pueblo Nuevo

La incorporación de algunos caminos estatales de Mezquital y Pueblo Nuevo a la red federal de carreteras fue planteada como una vía para ampliar la inversión, mantenimiento, seguridad y conectividad de comunidades indígenas y rurales de Durango.

La propuesta fue presentada por el diputado local Bernabé Aguilar Carrillo, mediante reformas a la Ley de Caminos y Puentes del Estado, con las que se busca establecer un procedimiento jurídico para gestionar ante la Federación la incorporación de determinados tramos, sin que esto implique transferir automáticamente todos los caminos estatales.

El mecanismo planteado contempla que el Gobierno del Estado realice una solicitud formal y que posteriormente la autoridad federal lleve a cabo una evaluación técnica , además de considerar la importancia social y estratégica de cada camino, sus condiciones de seguridad y conectividad, la existencia del derecho de vía y, finalmente, la celebración de un convenio que establezca las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

Entre los tramos que se pretende impulsar se encuentran los caminos de Mezquital hacia los límites con Nayarit, en la ruta Durango-Tepic; de Mezquital hacia Las Flores; de Las Flores hacia Canoas, en la ruta Durango-Guadalajara; así como La Flor, Mimbres, Mimbres-San Bernardino de Milpillas Chico y San Francisco de Lajas, en Pueblo Nuevo.

Aguilar Carrillo señaló que la problemática de conectividad en estas regiones ha sido planteada durante años por habitantes de comunidades rurales e indígenas. Sostuvo que el objetivo es que una eventual federalización se traduzca en mayores recursos para conservar y rehabilitar las vías, así como en mejores condiciones para el traslado de personas y productos.

El legislador también informó que se realizan gestiones para obtener recursos federales destinados a la rehabilitación y construcción de caminos, además de buscar que estas necesidades sean contempladas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

De concretarse la incorporación de algunos tramos a la red federal, el cambio implicaría definir mediante convenios las obligaciones correspondientes a cada autoridad. La propuesta, de acuerdo con su planteamiento, busca generar las condiciones jurídicas para que ese proceso pueda realizarse de manera ordenada, caso por caso, y con base en evaluaciones técnicas y sociales.

Para las comunidades de Mezquital y Pueblo Nuevo, la condición de las carreteras tiene efectos directos en el acceso a servicios y actividades cotidianas. El planteamiento expuesto ante el Congreso vincula la mejora de estas vías con traslados escolares, atención médica, movilización de productos agrícolas y comunicación entre localidades.

Añadió que la iniciativa parte de una demanda de infraestructura carretera en zonas con presencia de comunidades indígenas y plantea utilizar la coordinación entre los gobiernos estatal y federal como mecanismo para atenderla, aunque la eventual federalización dependerá de las evaluaciones, solicitudes y convenios que correspondan.