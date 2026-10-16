Plantean reserva de semillas ante sequías y heladas en Durango

El Congreso del Estado de Durango analizará la creación de un Banco Estatal de Semillas para ayudar a los productores a recuperar sus cultivos después de sequías, heladas e inundaciones.

Esto mediante una iniciativa que plantea reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado, con lo que se busca facilitar el acceso a semillas y contribuir a la conservación de variedades nativas y criollas utilizadas tradicionalmente por las familias campesinas.

La iniciativa fue presentada por la diputada local Nadia Milán Ramírez, quien señaló que las contingencias climáticas pueden afectar no solamente la cosecha de una temporada, sino también las semillas que los productores reservan para el siguiente ciclo agrícola.

Explicó que cuando los cultivos se pierden, las familias deben buscar nuevas semillas para volver a sembrar, lo que puede representar un gasto adicional en un contexto en el que ya enfrentan costos de producción elevados y dificultades para acceder al agua. La propuesta pretende establecer una alternativa para reducir esa vulnerabilidad y facilitar la recuperación de la actividad agrícola después de una contingencia.

El proyecto también contempla la importancia de conservar las semillas nativas y criollas, que forman parte de la diversidad agrícola de Durango y que han sido preservadas y transmitidas entre generaciones de productores. Estas variedades constituyen parte de la tradición agrícola de las comunidades rurales, particularmente en la producción de frijol y otros cultivos relevantes para la economía del estado.

Milán Ramírez sostuvo que las políticas públicas dirigidas al campo deben considerar tanto la atención de emergencias como la prevención y la recuperación de la capacidad productiva. En ese sentido, planteó que las instituciones cuenten con mecanismos que permitan responder ante los daños ocasionados por fenómenos climáticos, en lugar de buscar soluciones únicamente después de que se pierden las cosechas.