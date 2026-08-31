Plantean suspender a notarios de Durango que incumplan con la pensión alimenticia

Los Notarios Públicos de Durango que sean inscritos como deudores alimentarios morosos podrían ser suspendidos temporalmente de sus funciones mientras permanezcan en esa condición, de acuerdo con una propuesta de reforma a la Ley del Notariado del Estado.

La iniciativa fue presentada por el diputado local César Rivas B. Narváez, quien busca establecer que el cumplimiento de las obligaciones alimentarias sea una condición permanente para ejercer la función notarial y no únicamente un requisito para obtener una patente . Actualmente, la legislación contempla que para acceder a esta función se debe estar al corriente con las obligaciones alimentarias y no aparecer como deudor alimentario moroso.

El legislador advirtió que existe un vacío respecto a lo que ocurre cuando una persona obtiene la patente y posteriormente deja de cumplir con sus obligaciones, hasta ser inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).

Por ello, propuso que esta situación pueda derivar en la suspensión temporal de sus funciones.

Fue claro al señalar que la medida no implicaría retirar definitivamente la patente, sino impedir el ejercicio de la función mientras persista la condición de deudor alimentario moroso. Una vez que el Notario cumpla con sus obligaciones y deje de aparecer en el Registro correspondiente, podría recuperar el ejercicio de sus funciones.

Rivas Narváez sostuvo que la propuesta busca mantener congruencia con los requisitos establecidos actualmente para acceder a una patente, al considerar que si no ser deudor alimentario moroso es una condición para obtenerla, también debe serlo para conservarla.

Añadió que la función notarial requiere una actuación apegada a derecho y que el cumplimiento de las obligaciones alimentarias debe mantenerse durante todo el ejercicio de esta responsabilidad.