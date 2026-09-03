Plataformas no han mostrado disposición para colaborar en registro: Movilidad y Transportes

La inconformidad de choferes de aplicación en torno al cobro por el registro se generó por una confusión, consideró el subsecretario de Movilidad y Transportes del Estado, Rafael Valentín Aragón, quien enfatizó que la prioridad es la seguridad y negó que se trate de algo recaudatorio.

Aseguró que ya van más de 105 pre registros y dijo que se ha brindado orientación a 400 conductores, por lo que ha habido buena respuesta. Se estima que hay dos mil choferes de aplicación.

Explicó que la primera legislación que los diputados aprobaron inclusive contemplaba otros cobros, pero operativamente no eran viables, por lo que se optó por cobrar los 40 UMAs por el registro.

“Anteriormente en la ley original que se publicó en julio de 2023, particularmente el artículo 95 nos marcaba un cobro a partir de los ingresos de los conductores de plataformas de un cuatro por ciento. En discusión que tuvimos nosotros en esta subsecretaría y platicando con conductores y con empresas, nosotros veíamos que era muy complicado ese cuatro por ciento. Entonces no se ha cobrado”, manifestó.

Dijo que eso trajo problemas con los órganos de control que hicieron señalamientos sobre por qué no se estaba cobrando. Ante ello, se platicó con los diputados para cambiar la ley, con el fin de que quedaran establecidos los 40 UMAs. “Nosotros propusimos eso y fue que se llegó a ese acuerdo de poner mejor 40 UMAs. Eso se hizo ahora el 15 de diciembre y también aparece en la Ley de Hacienda Fiscal”, indicó.

Explicó que con el descuento se cobrarán dos mil 400 pesos por el registro que inicia esta semana y durará hasta el mes de octubre.

Y aseguró que se busca regular la seguridad. “Si es un tema de seguridad, porque aquí, aunque no podemos actuar porque son plataformas, si hay mucha queja de usuarios de que se pide el vehículo y se supone que viene una persona, pero se aparece otro conductor en otro vehículo, es muy común. Mujeres nos comentan que piden servicio de mujer, se sienten más seguras, y llega un varón”, dijo.

Además, reconoció que las plataformas no han mostrado disposición por colaborar. “Las plataformas desafortunadamente ellos cuidan sus intereses y pareciera que los conductores no les importan mucho, eso pareciera porque nosotros hemos tenido ya diálogo con Didi de oficinas centrales y nada más dan largas al asunto. Hemos tenido prácticas con Bolt, pero hubiera sido más fácil si hace un año ellos se sentaran y llegáramos a un acuerdo”, enfatizó.