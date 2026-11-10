Pleito marital terminó con un adulto mayor detenido

Un conflicto familiar que presuntamente se prolongó durante tres días terminó con la detención de un adulto mayor, luego de que su esposa solicitara la intervención de elementos de la Policía Municipal en un domicilio del fraccionamiento Pirineos, en la ciudad de Durango.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 21:45 horas del lunes 9 de noviembre, en una vivienda ubicada sobre la calle Pico de la Munia, hasta donde acudieron agentes preventivos para atender un llamado relacionado con un posible caso de violencia familiar.

Al llegar al inmueble, los uniformados se entrevistaron con una mujer que manifestó haber sostenido constantes discusiones con su esposo desde el sábado anterior. Durante la conversación, señaló que ese mismo día había sido empujada por su pareja, por lo que solicitó que fuera detenido.

El hombre fue identificado como José Luis, de 72 años de edad, quien, de acuerdo con el informe policial, se encontraba tranquilo al momento de la intervención. Por su parte, la mujer presentaba una alteración emocional considerable e hizo comentarios relacionados con la intención de hacerse daño, además de referir que recibía atención psiquiátrica.

Ante la insistencia de la reportante, los agentes procedieron con la detención del adulto mayor por una falta administrativa, después de informarle el motivo del aseguramiento y darle lectura a sus derechos. Durante el procedimiento, José Luis manifestó que padece diabetes.