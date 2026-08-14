Polémica en Liverpool: Guardia acusa de robo a joven afroamericana y desata ola de críticas

Este hecho ha causado indignación en las últimas horas en el mundo de redes sociales luego de que una joven difundiera un video en el que presuntamente recibe discriminación racial.

La joven de origen afromexicano publicó un video en su cuenta de TikTok este jueves 13 de agosto, en el cual da a conocer que asistió a la tienda departamental Liverpool, ubicada en la Ciudad de México, para comprar una prenda, cuando recibió la agresión por parte del personal.

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¿Cómo sucedieron los hechos?

La joven explicó que comenzó a grabar al notar que una guardia de seguridad la seguía dentro de la sucursal. Al preguntarle la razón, esta le lanzó un comentario denigrante, refiriéndose a su aspecto físico y, obviamente, a su color de piel.

Según Nathalie, menciona que fue detenida al salir de la sucursal, señalada supuestamente de tratar de robar un artículo, por lo que tomó la decisión de grabar la acusación que se le estaba haciendo. Luego de que llegó el personal encargado, Nathalie abrió su mochila para tratar de mostrar su inocencia; en ella portaba libros, lapicera, libretas y sus audífonos.

Cuenta que una vez que sacó todas sus pertenencias, la guardia de seguridad se alejó sin decir nada; según palabras de Nathalie, no se acercó de forma inusual a las prendas, no descolgó nada de ningún exhibidor y ni siquiera ingresó a los probadores.

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Discriminación racial en México

La joven hizo público el video para externar su enfado, luego de ser acusada falsamente, Nathalie pidió hablar con la persona a cargo del elemento de seguridad, identificada como "Marina", para revisar las cámaras de seguridad. En las declaraciones de la guardia, la joven solo habría tomado objetos de la tienda, los mismos que no pagaría, sino que también habría escondido mercancía en el establecimiento. "Es perfilamiento por su color de piel; tú dime por qué otra razón me va a agarrar así", declaró Nathalie.

Hasta ahora, la tienda departamental no ha emitido ningún señalamiento al respecto; mientras tanto, la joven señaló que ya solicitó apoyo del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Recordemos que este es el organismo encargado de promover la igualdad.