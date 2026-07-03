Policía resulta herido con arma blanca durante un cateo en Durango

Un elemento policiaco resultó lesionado con un arma blanca la tarde de este jueves durante un operativo de cateo realizado en un domicilio en la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Ángel Ricardo Lares Correa, de 30 años de edad , quien sufrió una herida en el brazo derecho mientras participaba en la diligencia judicial.

Tras el incidente, el agente fue trasladado en una ambulancia a la clínica 1 del IMSS, donde recibió atención médica en el área de curaciones. El ingreso al hospital fue reportado alrededor de las 13:30 horas.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y entrevistarse con personal médico y de Trabajo Social, quienes confirmaron el ingreso del uniformado.

De acuerdo con la información recabada, la lesión no comprometía la integridad física del policía, por lo que, después de recibir la atención correspondiente, fue dado de alta del hospital.

Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni si hubo personas detenidas durante el cateo en el que resultó lesionado el agente.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer cómo se registró el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes dentro del operativo.