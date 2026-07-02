Policías municipales detenidos en Nuevo Ideal traían 3 armas y más de 200 cartuchos

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional confirmaron que los dos agentes preventivos, sorprendidos a bordo de una camioneta de la Policía Municipal de Nuevo Ideal, portaban armamento y cientos de cartuchos útiles, con sus respectivos cargadores.

La Décima Zona Militar detalló este jueves que la aprehensión ocurrió durante un operativo de vigilancia realizado en la comunidad de Guatimapé el pasado 27 de junio, donde personal militar localizó a los ahora detenidos en posesión de dos armas largas y una corta, de las cuales presumiblemente no tenían el permiso de portación correspondiente; además de 11 cargadores, 221 cartuchos útiles y diverso equipo táctico.

Tanto los detenidos como el armamento asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones y definirá la situación jurídica de los implicados. Este tipo de aseguramientos se enmarca en los operativos de contención que mantienen fuerzas federales en la zona serrana y municipios del norte de Durango, donde se busca inhibir actividades relacionadas con delitos de alto impacto.