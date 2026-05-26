Polvo blanco hallado a alumno en primaria de Durango era harina y no droga: SEED

El director de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Justo Martínez Carrillo, aclaró que se trataba de harina el polvo encontrado y manipulado por un alumno de sexto grado en la primaria Netzahualcóyotl, ubicada en el fraccionamiento Huizache I.

El pasado lunes, poco antes de la hora de salida, se activó el protocolo de emergencia en el plantel tras detectarse que un menor manipulaba un polvo blanco que, en un principio, se sospechó que podría ser alguna sustancia ilícita.

Martínez Carrillo explicó que la activación del código de seguridad por parte de la directora de la escuela fue completamente correcta. Detalló que el incidente comenzó cuando el estudiante sacó un llavero con forma de bala; al abrirlo, del interior se desprendió el polvo blanco.

"Los niños se alarmaron y dieron aviso a la directora del plantel, Karla Madera, quien al ver lo que estaba pasando decomisó el objeto junto con el polvo y activó el código de seguridad escolar. Hizo exactamente lo que indica el protocolo para este tipo de casos", señaló el funcionario.

Al arribar las autoridades de seguridad, revisaron el llavero y analizaron la sustancia, determinando que era harina, por lo que la situación no pasó a mayores.

Finalmente, el director exhortó a los padres de familia a involucrarse más en los valores de sus hijos y a supervisar lo que llevan a la escuela.

Enfatizó la importancia de revisar frecuentemente las mochilas y los dispositivos digitales para conocer sus conductas y los contenidos que consumen, especialmente en los niveles de primaria y secundaria.

Reiteró el funcionario que esta vigilancia debe ser una constante en el hogar, mientras que los docentes se enfocan en la formación académica dentro de las aulas.