Con la cercanía de las fiestas decembrinas, la asociación civil Amigos con Discapacidad Visual de Durango está poniendo a la venta las piñatas artesanales que realizaron durante todo el año, con el fin de impulsar la economía familiar y dignificar su labor.

Esta asociación tiene como propósito dar capacitación a personas con discapacidad visual para fomentar el autoempleo a través de talleres de repostería, guitarra y elaboración de piñatas.

Cada figura fue elaborada con mucho esfuerzo, dedicación y cariño durante todo el año por parte de personas ciegas y débiles visuales por lo que, al adquirir una, no solamente se compra una hermosa pieza artesanal para las posadas de la temporada, sino que se apoya la economía familiar.

Se pueden conseguir en Hacienda La Ferrería 220, del fraccionamiento San Gabriel, o comunicarse al 618-165 37-28.