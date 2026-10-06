¿Pones bromas en el concepto de tus transferencias? Esto debes cuidar ante el SAT

Al enviar dinero desde una aplicación bancaria, hay un espacio que muchas personas llenan de prisa: el concepto de pago. Algunos escriben una descripción breve, otros dejan una palabra genérica y hay quienes aprovechan para mandar una broma al destinatario. Pero ¿para qué sirve realmente este apartado?

Aunque parece un detalle menor, una descripción clara puede ayudarte a identificar movimientos, organizar tus cuentas y reunir información cuando necesites aclarar un pago. Su utilidad, sin embargo, debe distinguirse de las advertencias sobre impuestos y bloqueos automáticos.

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¿Para qué sirve el concepto?

El Banco de México explica que el concepto de pago permite identificar el motivo de una transferencia realizada mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Esta información llega al destinatario y puede aparecer en su estado de cuenta.

El campo admite hasta 40 caracteres. Por eso conviene utilizar una descripción breve y relacionada con la operación, como “Renta octubre”, “Pago pedido 125” o “Reembolso cena”, siempre que corresponda al motivo real.

Para mover dinero entre cuentas del mismo titular, puede utilizarse “Traspaso entre cuentas propias”. Esta leyenda facilita identificar el movimiento, pero no sustituye los documentos que acreditan de dónde salió y a dónde llegó el dinero.

¿Una broma puede provocar un bloqueo?

No existe una regla general que permita afirmar que cualquier chiste o concepto vacío ocasionará automáticamente una revisión del SAT, una multa o la retención del pago.

De hecho, el organismo fiscal ha desmentido versiones sobre bloqueos masivos de cuentas por el mal uso del concepto de las transferencias.

Los bancos sí cuentan con mecanismos para detectar posibles operaciones inusuales. Sin embargo, esas revisiones consideran el comportamiento transaccional y otros elementos; no deben confundirse con un impuesto generado por escribir determinada palabra.

La recomendación práctica es describir el movimiento con claridad, para que su registro resulte útil cuando se consulte después.

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¿Mover dinero entre tus cuentas genera impuestos?

Transferir recursos entre cuentas propias no representa, por sí mismo, un ingreso nuevo ni ocasiona automáticamente un segundo cobro de ISR.

El artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta excluye los traspasos entre cuentas del contribuyente del cálculo de erogaciones utilizado en el procedimiento de discrepancia fiscal.

Esto no elimina las obligaciones que pudieran corresponder al origen del dinero. Además, si existe una revisión, puede ser necesario demostrar que los depósitos fueron movimientos internos.

Por ello, conviene conservar estados de cuenta de ambas cuentas, comprobantes de transferencia y documentos que permitan relacionar fechas, cantidades y titularidad.

Escribir “traspaso” tampoco cambia la naturaleza de una operación que realmente corresponde al cobro de una venta o un servicio.

Antes de confirmar el envío, revisa destinatario, cuenta y cantidad. Después, guarda el comprobante y, cuando esté disponible, el Comprobante Electrónico de Pago de Banxico. Una descripción clara ayuda; el respaldo documental permite acreditar el movimiento.