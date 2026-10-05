Por amenaza, desalojan a estudiantes del Instituto 18 de Marzo en Gómez Palacio

Una amenaza de ataque difundida en redes sociales interrumpió las actividades del Instituto 18 de Marzo, en Gómez Palacio, este lunes 5 de octubre. Como medida preventiva, los estudiantes fueron desalojados y las clases quedaron suspendidas mientras corporaciones de seguridad revisaban el plantel.

La alerta involucró las instalaciones de secundaria y preparatoria, ubicadas en la colonia Felipe Carrillo Puerto. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones policiales.

Fernando Ulises Adame de León, subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, informó que durante la inspección no se encontraron armas ni objetos peligrosos. Explicó que se decidió atender la advertencia ante la preocupación de las familias por los hechos recientes en Torreón.

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Buscan al responsable del mensaje

El funcionario señaló que se busca identificar a quien difundió la amenaza y anticipó que se abordará el problema con padres de familia.

De acuerdo con su balance, durante el semestre anterior hubo 12 amenazas falsas de ataques o bombas en escuelas de la región. En ocho casos se identificó a las responsables, quienes eran alumnas de entre 12 y 13 años.

El instituto ya había sido evacuado

El Instituto 18 de Marzo enfrentó una situación similar el pasado 5 de marzo, cuando un mensaje que advertía sobre un tiroteo fue localizado en una mampara de los sanitarios de varones del área de preparatoria.

En aquella ocasión, la aplicación de los protocolos obligó a evacuar a alrededor de mil 600 estudiantes, además de personal administrativo. Elementos de seguridad y Protección Civil recorrieron las instalaciones para descartar riesgos.

Tras ese episodio, las actividades permanecieron suspendidas durante tres jornadas escolares. El regreso se programó para el martes 10 de marzo, con la aplicación del operativo de revisión de mochilas.

La Vicefiscalía de la Región Laguna informó entonces que había iniciado investigaciones por las amenazas registradas tanto en este instituto como en el CBTIS 4 de Lerdo.