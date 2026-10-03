Del Colegio Cervantes a la Secundaria 13: los hechos violentos que han marcado a escuelas de La Laguna

El ataque del jueves 1 de octubre en una secundaria de Torreón volvió a poner bajo la atención pública la seguridad dentro de los planteles educativos de la Comarca Lagunera. En los últimos años, escuelas de distintos niveles han sido escenario de agresiones contra estudiantes y docentes.

Aunque cada caso tiene circunstancias diferentes, los antecedentes incluyen ataques con armas de fuego, lesiones con objetos punzocortantes y amenazas que han obligado a interrumpir las actividades escolares.

2020: el tiroteo en el Colegio Cervantes

El 10 de enero de 2020, un alumno de 11 años ingresó con dos armas de fuego al Colegio Cervantes, campus Bosque, en Torreón, y disparó contra integrantes de la comunidad escolar.

Una maestra murió y seis personas resultaron heridas: cinco estudiantes y un profesor. El menor también perdió la vida tras dispararse. El hecho abrió una discusión sobre el acceso de niños a armas de fuego y las medidas de seguridad en las escuelas.

2024: un disparo dentro de una primaria

El 12 de noviembre de 2024, un estudiante de cuarto grado de la primaria Año de Juárez, en Torreón, accionó un arma de fuego dentro de su salón.

No hubo personas lesionadas. Personal escolar aseguró el arma y resguardó a los alumnos, mientras las autoridades activaron los protocolos correspondientes. La Fiscalía de Coahuila abrió una investigación para determinar la procedencia del arma y las posibles responsabilidades.

2025: un alumno lesionado con un compás

El 24 de noviembre de 2025, un niño de 10 años resultó herido por un compañero dentro de la primaria federal México, ubicada en la colonia Las Huertas de Gómez Palacio.

De acuerdo con el reporte, otro alumno utilizó un compás escolar y le provocó una lesión en el antebrazo derecho. El menor recibió atención médica y el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades para su seguimiento.

Abril de 2026: agresión con cuchillo en secundaria

El 16 de abril, una estudiante de 13 años fue atacada con un cuchillo por una compañera en la secundaria Centenaria de la Revolución Mexicana, en Gómez Palacio.

La adolescente presentó varias heridas y fue trasladada por la Cruz Roja a la Clínica 51 del IMSS. El arma fue asegurada y la alumna señalada como presunta agresora quedó a disposición del Ministerio Público especializado en adolescentes.

Agosto de 2026: ataque en La Salle Laguna

El 17 de agosto, un estudiante de nuevo ingreso lesionó con arma blanca a una compañera en la Universidad La Salle Laguna, en Gómez Palacio.

La agresión ocurrió en la zona de salida del campus, al terminar la jornada escolar matutina. La joven fue hospitalizada y reportada estable. La institución informó que ambos se conocían previamente, dio de baja definitiva al alumno señalado y anunció su colaboración con las autoridades.

Octubre de 2026: ataque en la secundaria 13

El 1 de octubre, dos hermanos de 18 años, exalumnos de la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, fueron detenidos tras un ataque con machetes y petardos.

La subdirectora falleció. Aunque inicialmente circularon distintas cifras de heridos, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó posteriormente de cuatro personas lesionadas: tres adultos y un estudiante menor de edad.

Amenazas que también interrumpieron las clases

A estos hechos se suman amenazas de tiroteo que no se concretaron, pero provocaron suspensiones y operativos. En mayo de 2026 se documentaron alertas en el CBTis 4 de Lerdo y el CETis 88 de Gómez Palacio.

Estos episodios forman parte de los antecedentes que han llevado a revisar las medidas de prevención y respuesta dentro de los planteles de la región.