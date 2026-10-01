Paso a paso: Cronología del ataque por exalumnos en la secundaria de Torreón

Una mañana de clases terminó en una emergencia este jueves 1 de octubre en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón. Conforme transcurrieron las horas, los testimonios y las declaraciones de las autoridades permitieron reconstruir parte de lo ocurrido y aclarar algunas de las primeras versiones.

La agresión dejó a la subdirectora sin vida y a varias personas lesionadas. Dos hermanos, mayores de edad y exalumnos del plantel, fueron detenidos como probables responsables.

Cerca de las 08:30 horas: ingresan a la secundaria

Los primeros reportes situaron el inicio del ataque alrededor de las 08:30 horas, cuando dos jóvenes ingresaron al plantel y agredieron con armas blancas a integrantes de la comunidad escolar.

Algunos testimonios ubicaron los hechos durante el cambio de clases, cerca de las nueve de la mañana. La hora exacta y el orden de las agresiones deberán establecerse mediante la investigación.

Alumnos se refugian en los salones

Un estudiante relató que, después de escuchar detonaciones y amenazas, él y sus compañeros se encerraron en un aula para protegerse. También señaló que un profesor de español fue atacado con arma blanca.

Mientras algunos alumnos permanecieron resguardados en los salones, otros integrantes de la comunidad escolar salieron de las instalaciones.

También te puede interesar: Así detuvieron a exalumnos que atacaron a personal y alumnos de secundaria en Torreón

Confirman víctimas y llegan cuerpos de emergencia

El ataque provocó la movilización de policías y cuerpos de emergencia. Se confirmó la muerte de la subdirectora, mientras las personas lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica.

En las afueras de la secundaria comenzaron a reunirse familiares que buscaban conocer el estado de sus hijos.

Aunque los primeros reportes mencionaron seis heridos, posteriormente el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó de cuatro personas lesionadas: tres adultos y un estudiante menor de edad.

Vecinos retienen a los presuntos agresores

Habitantes del ejido intervinieron y sometieron a los dos jóvenes, a quienes retuvieron hasta la llegada de las autoridades. Posteriormente, se difundieron imágenes de su captura en el acceso al plantel.

Los detenidos fueron identificados como hermanos y exalumnos de la secundaria. La Fiscalía confirmó que ambos son mayores de edad y quedaron a disposición de la autoridad competente.

Surgen versiones sobre posibles rencillas

Durante la mañana también se difundió una versión que señalaba que uno de los lesionados habría sido acorralado en el área de los baños y que existían disputas previas con los agresores.

Sin embargo, esas presuntas rencillas no han sido establecidas como el motivo definitivo del ataque. El mismo reporte mencionaba disparos, una versión que posteriormente fue descartada por las autoridades.

Fiscalía descarta armas de fuego y explosivos

Con el avance de las investigaciones, la Fiscalía aclaró que las agresiones fueron cometidas con armas blancas y descartó el uso de armas de fuego y explosivos.

El fiscal explicó que se utilizaron petardos para generar pánico y distracción, y precisó que no se trató de bombas molotov.

En un comunicado posterior, la dependencia describió preliminarmente el ataque como un hecho aislado relacionado con un contexto familiar, sin explicar a qué circunstancias se refería.

Las investigaciones continúan para reconstruir la secuencia completa, esclarecer el móvil y determinar las responsabilidades de los detenidos.