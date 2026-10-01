Son exalumnos y hermanos, los atacantes de secundaria de Torreón; fueron detenidos

Luego del ataque ocurrido este jueves 1 de octubre en la Escuela Secundaria General Número 13 en Torreón, Coahuila, que dejó a una mujer sin vida y a seis personas lesionadas, se confirmó la detención de los agresores, quienes además de ser exalumnos de la misma institución, son hermanos.

Cerca de las 08:30 horas de este jueves, se reportó un ataque dentro de una escuela secundaria del ejido La Unión, en Torreón, en el que dos jóvenes que llevaban explosivos y machetes atacaron directamente a las personas que estaban dentro del plantel, dejando como sin vida a una mujer identificada como Nery Edith Nervales González, de 56 años de edad, quien era la subdirectora de la escuela, así como a seis personas lesionadas, entre personal y alumnos.

Detienen a los agresores

Apenas momentos después de que ocurriera el ataque dentro del plantel, vecinos de la zona aseguraron a los dos jóvenes responsables, y los retuvieron hasta la llegada de las autoridades.

De acuerdo con información que ha sido dada a conocer hasta el momento, los jóvenes responsables serían dos hermanos conocidos como “Los Cuates”, quienes son hermanos y serían además exalumnos de la misma escuela secundaria, presuntamente recién salidos de un anexo.

Luego de los ataques, el plantel quedó asegurado por elementos del Mando Especial de La Laguna, del Ejército Mexicano, que mantendrán el lugar cerrado mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Por su parte, se está a la espera de la actualización sobre el estado de salud de los lesionados, aunque se adelantó que algunos de ellos se encuentran en estado crítico tras el ataque, y un menor de 13 años de edad sufrió la amputación de una de sus manos.