Así detuvieron a exalumnos que atacaron a personal y alumnos de secundaria en Torreón

Durante la mañana de este jueves 1 de octubre, el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, vivió una intensa movilización de corporaciones de seguridad y emergencia, luego de que se reportara un ataque a estudiantes de la Secundaria General Número 13.

Según la información el hecho ocurrió entre las 08:00 y 09:00 horas, en donde dos jóvenes encapuchados ingresaron con machetes y explosivos, amanezando a quienes se encontraban al interior.

Tras recorrer varias áreas de la institución, comenzaron a atacar a quienes estuvieran cerca, dejando sin vida a una maestra y lesionados a otra seis personas, uno de ellos de gravedad.

Al escuchar el estruendo de los explosivos, algunos vecinos llamaron a emergencias, mientras que otros se acercaron al lugar y los estudiantes les señalaron a los dos atacantes.

Sin pensarlo, los retuvieron a la espera de que elementos de seguridad arribaran para realizar la detención

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Captan el momento en que retuvieron a agresorres

En redes sociales ha comenzado a circular un video del momento en que los vecinos impidieron el escape de estos jóvenes.

La grabación tiene una duración de un 1:15 minutos y se observa como uno de los señalados se encuentra sobre el suelo cubriéndose la cara y con visibles golpes, mientras portaba un machete en el pantalón.

El segundo fue agarrado por dos hombres y lo llevaban afuera del plantel a la espera de que intercedieran las corporaciones de seguridad.

Ambos fueron agredidos por algunas personas, sin embargo, había quienes pedían que se calmaran y esperara a que la autoridad atendiera el hecho.

En el video se alcanza a escuchar que no sacarlos, mientras que otros pedía una ambulancia para uno de los maestros que se encontraban heridos.

Fotos compartidas por varios medios de comunicación de aquella ciudad muestran cómo los mantenían sobre una banqueta cuando fueron detenidos.