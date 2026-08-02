Por cobros excesivos, duranguenses pierden su patrimonio

Siguen al alza los casos de personas afectadas por cobros excesivos a causa de documentos que firmaron en blanco, alertó el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango, Fermín Flores Ayala, quien reconoció que hay duranguenses que han perdido su patrimonio por esta situación.

“En cuestión de materia mercantil lamentablemente no ha bajado, al contrario, hemos visto que el tema de los vales ha detonado una ola de demandas mercantiles porque lamentablemente están utilizando los pagarés que se firman en blanco cuando se les entregan los vales y los están llenando a discreción. Un ejemplo: una deuda de 10 mil pesos, el pagaré lo llenan por 100 mil pesos”. “Entonces, las personas ahorita ya no saben qué hacer, llegan a la Barra personas llorando, estresadas, ya no saben qué hacer, ya con el patrimonio embargado. Sí hemos visto que lamentablemente ha ido en alza este tema de las cuestiones mercantiles”, advirtió.

En tal sentido, reconoció que ha habido quienes han perdido propiedades y su patrimonio . “Claro que sí, se han perdido sus propiedades y eso es en consecuencia de no ser consciente al momento de estar firmando un documento. Es muy sencillo garantizar o asegurar el pagaré con el vale, nada más ponerle ahí en el pagaré la leyenda: condicionado a vale número tal. Entonces el pagaré ya no se puede alterar. Bueno, sí se puede alterar, pero estamos hablando de que al momento de defenderse en un juicio ya va a llegar la persona demandada y va a decir: oye yo firmé por 10 mil y va relacionado con este vale. Ahí sí podemos establecer cuál es la cantidad que en realidad se debe”, mencionó.

Sin embargo, en la mayoría de los casos se desconoce esta información, por lo que muchos firman sin saber. “Así es, todos desconocen, nadie está acostumbrado a leer lo que firma y más por la necesidad que tienen de tener en el dinero en lo corto, es por eso que firman los pagarés”, citó.

Y, lejos de bajar, estos casos van en aumento en Durango . “Esos son diarios, no estamos hablando de uno por semana, no, todos los días llegan personas con ese tipo de problemas o que ya los demandaron o que firmaron y ya les llegó el abogado, ya les gritó, o un abogado que ni siquiera es abogado. Llegan asustados, pero todo es consecuencia de esta mala práctica que lamentablemente caen por la necesidad que tienen de conseguir el préstamo en el momento”, dijo.