Por desfile de Día de Muertos en Durango, estas rutas de transporte cambiarán HOY 30 de octubre

Este viernes 30 de octubre se llevará a cabo en el Centro Histórico de la ciudad de Durango el ya tradicional desfile de Día de Muertos, en el que participarán decenas de carros decorados y participantes caracterizados. Debido a esta movilización, algunas vialidades permanecerán cerradas, por lo que habrá cambios en rutas de transporte público.

Dentro de las actividades que se realizan en Durango por el Día de Muerto, este viernes se llevará a cabo el desfile en el Centro Histórico de la ciudad, que reúne a cientos de personas que acuden a observar las decoraciones alusivas a esta tradicional fecha.

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Debido a la alta afluencia de personas y el cierre de algunas de las principales vialidades de la ciudad, se anunciaron cambios en algunas rutas de transporte público.

¿Cuáles son las rutas que cambiarán?

De acuerdo con lo que fue dado a conocer por Seguridad Pública, serán varias las rutas que cambiarán su recorrido debido al cierre de calles de este viernes.

Comenzando por las rutas azules, cambiarán su recorrido:

Tinaja-Centro

Ciprés-Centro

Libramiento-San Juan

20 de Noviembre-Milenio

Benito Juárez-Camionera

Libertad-Camionera

Nazas-Camionera

Estas siete rutas azules pasarán por bulevar Felipe Pescador, en dirección de poniente a oriente, desde Armando del Castillo Franco hacia la colonia Del Maestro.

En el caso de las rutas verdes, todas cambiarán su recorrido para circular por bulevar Dolores del Río y por Felipe Pescador, mientras que todas las rutas amarillas cambiarán su recorrido para circular por las calles de Aquiles Serdán y Negrete.

De la ruta café, tendrá modificaciones el recorrido de la San Martín-Centro, pues pasará por Heroico Colegio Militar hacia la zona oriente de la ciudad, por prolongación Pino Suárez.

Para las rutas anaranjadas, las que tendrán modificaciones serán:

Joyas-San Gabriel

Joyas-Pemex

San Mateo

San José

Infonavit

Colonia Hidalgo

Cima

En este caso, y de acuerdo con el mapa brindado por Seguridad Pública, estas rutas circularán por calle Pino Suárez en contraflujo, desde el cruce con Nazas hasta el bulevar Dolores del Río. Además, algunas de estas rutas continuarán su recorrido por calle Nazas hasta llegar al bulevar antes mencionado.

Por último, la ruta 2 de los blancos avanzará en contraflujo por calle 5 de Febrero, desde bulevar Dolores del Río hasta el cruce con Heroico Colegio Militar.

Debido a los cambios de ruta, además del cierre de algunas calles, se pide a los duranguenses optar por vías alternas para evitar desvíos y zonas de alto flujo vehicular.