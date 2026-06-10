Por el Mundial 2026, taxista le cobra casi 13 mil pesos a turista japonés por un viaje de 5 minutos

Un turista japonés denunció haber sido víctima de un cobro excesivo por parte de un taxista en la Ciudad de México, a pocos días del arranque del Mundial 2026. El caso se volvió viral en redes sociales luego de que el visitante exhibiera que le cargaron casi 13 mil pesos por un trayecto de apenas unos minutos.

La historia llamó la atención por el monto del cobro y por las alertas que ha despertado entre usuarios sobre posibles abusos contra visitantes extranjeros durante la temporada mundialista.

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Un cobro exagerado

De acuerdo con lo relatado, el turista abordó un taxi rosa en la Ciudad de México para realizar un trayecto de aproximadamente cinco minutos. Al momento de pagar, como no llevaba efectivo, optó por hacerlo con una terminal bancaria móvil.

Horas después, recibió una notificación por un cargo cercano a los 120 mil yenes, equivalente a alrededor de 13 mil pesos mexicanos, una cantidad desproporcionada para un recorrido de esa duración.

La denuncia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios pidieron que las autoridades capitalinas investiguen el caso y localicen al responsable.

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¿Cómo evitar ser víctima de este tipo de estafas?

Ante casos como este, aquí van algunas recomendaciones para moverte con más seguridad en la Ciudad de México durante la temporada mundialista:

Paga con efectivo si usas taxi de la calleSi por alguna urgencia tienes que abordar un taxi en vía pública, lo más recomendable es pagar con efectivo.

No pierdas de vista la terminal bancariaSi debes pagar con tarjeta, mantén siempre a la vista el datáfono y verifica el monto antes de autorizar el cobro.

Usa aplicaciones de transportePlataformas como Uber, Didi o Cabify suelen ofrecer mayor control del trayecto y del costo.

Evita taxis de la calle en zonas turísticasExtrema precauciones en los alrededores de estadios, aeropuertos, centrales de autobuses y zonas hoteleras.

Revisa la ruta en Google Maps o WazeAntes de subirte, consulta la distancia y el tiempo estimado para tener una idea del costo razonable del trayecto.

Guarda evidenciasToma una fotografía de la placa del vehículo y del número de unidad antes de abordar, por si necesitas presentar una denuncia.