Por evento, cabañas de Mexiquillo llegaron al 100% de ocupación

Luego de un primer semestre complicado, julio ha sido un buen mes para el sector de ecoturismo, informó el empresario de cabañas y turismo de aventura, Rafael Sarmiento Aguirre.

Expuso que hay un buen balance de este periodo vacacional en las cabañas, sobre todo por el Mexiquillazo que se llevó a cabo el pasado fin de semana.

“Este periodo vacacional hemos tenido buena afluencia, sobre todo este mes de julio hemos tenido buena afluencia de visitantes, buen porcentaje de rentas en las cabañas. El fin de semana pasado, comentarles que tuvimos un 100 por ciento de ocupación en la zona de Mexiquillo, en la zona de El Salto, que es una de las zonas más representativas”, indicó.

Por lo que este evento dejó una buena ocupación. “ Nos visita gente de varios estados de la República, incluso del extranjero, principalmente de Estados Unidos, de Texas viene mucha gente . Entonces, hubo una buena afluencia y la demás afluencia en otros centros ha sido buena y los fines de semana arriba del 60 por ciento”, mencionó.

Sin embargo, reconoció que, salvo este evento, aunque hay afluencia de visitantes, aún no se recupera la presencia de sinaloenses, en las cifras de otros años.

“Para los eventos en específico sí viene mucho sinaloense, pero digamos para los demás centros ecoturísticos que no están en esa zona o que no hay un evento en específico, la afluencia que hemos tenido es de duranguenses. Ahorita los duranguenses son los que están saliendo a la renta de cabañas y los sinaloenses ya están viniendo, pero sí todo está un poco poco limitado. La gente de Coahuila está viniendo también, pero ahorita la gente que más nos está visitando es la gente de Durango”, concluyó.