Por fallas, dejan sin elevadores al Hospital Materno Infantil

EL SIGLO DE DURANGO

La Secretaría de Salud de Durango (SSD) reconoció de manera oficial, a través de un comunicado, el colapso en el sistema de movilidad interna del Hospital General Materno Infantil al confirmar que el nosocomio se ha quedado sin el servicio regular de elevadores debido a fallas mecánicas graves en sus componentes.

Admitió que, tras una revisión técnica al único elevador que estaba funcionando para trasladar a pacientes, suministros y equipos, se detectaron piezas que no estaban en óptimas condiciones, por lo que la empresa proveedora ordenó detener por completo su operación ordinaria para evitar un riesgo mayor para los usuarios y el personal.

El documento señala textualmente que la dependencia "entiende que es un gran inconveniente al ser una institución médica que depende de este medio para la movilización", justificando, además, que los tiempos de reparación y la entrega de refacciones "salen completamente de nuestras manos" al depender de terceros.