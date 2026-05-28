Por falta de agua, vecinos de varias colonias se manfiestan afuera del Cabildo de Durango

Afuera de la sesión de Cabildo de Durango de este jueves 28 de mayo llegaron vecinos de diferentes colonias para exigir a las autoridades una solución definitiva a los problemas de falta de agua, baja presión o servicio en horarios que no les permiten ni bañarse.

Sobre la calle Victoria los manifestantes expresaron su demanda de la problemática que están sufriendo por la falta de agua en sus domicilios.

Entre las colonias afectadas mencionaron a la Héctor Mayagoitia, La Virgen, Bajío Dorado, Raquel Velázquez y Gobernadores, entre otras zonas cercanas , donde aseguran que desde hace más de cinco meses se registran problemas para acceder al agua.

Aunque el pago del servicio sí deben realizarlo de manera puntual, la situación les genera inconformidad, pues mientras tanto no pueden realizar ni las actividades básicas de higiene y limpieza en sus hogares.

Los vecinos denuncian que, por ejemplo, en la colonia La Virgen el servicio llega durante la madrugada, por lo que de poco les sirve contar con agua a esa hora, ya que ni siquiera pueden bañarse.

Mientras tanto, en el caso de la colonia Héctor Mayagoitia, los problemas de baja presión se han registrado desde hace meses y las autoridades no han podido regularizar el servicio.

Por su parte, el titular de Aguas del Municipio de Durango (AMD), Jesús González Smith, reconoció que se están presentando algunos problemas debido a las reparaciones, en este caso en el pozo Legisladores, pero están trabajando en eso.

Aseguró que todo quedará listo en dos meses; mientras tanto, se revisará el total de las colonias afectadas para poder llevarles agua e incluso aplicar un programa para que adquieran cisternas y tinacos a bajo costo mediante convenios.