Por falta de energía eléctrica, suspenden servicios temporalmente en Poder Judicial de Durango

El Poder Judicial del Estado informó a través de un comunicado que, debido a las contingencias ocasionadas por las condiciones climatológicas y a la interrupción del suministro de energía eléctrica en las instalaciones, algunos de los servicios fueron temporalmente suspendidos.

Se dio a conocer que el personal sigue realizando las gestiones necesarias para restablecer la atención habitual a la brevedad posible y se pidió paciencia a la población.

“Agradecemos su comprensión y paciencia ante esta situación ajena a nuestra voluntad. Cualquier actualización sobre esta información será informada oportunamente a través de los canales oficiales”, se informó.