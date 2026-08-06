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PODER JUDICIAL

Por falta de energía eléctrica, suspenden servicios temporalmente en Poder Judicial de Durango

Las fuertes lluvias del miércoles provocaron el corte de la energía eléctrica en varias zonas del Centro Histórico.

Por falta de energía eléctrica, suspenden servicios temporalmente en Poder Judicial de Durango

Por falta de energía eléctrica, suspenden servicios temporalmente en Poder Judicial de Durango

CLAUDIA BARRIENTOS
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El Poder Judicial del Estado informó a través de un comunicado que, debido a las contingencias ocasionadas por las condiciones climatológicas y a la interrupción del suministro de energía eléctrica en las instalaciones, algunos de los servicios fueron temporalmente suspendidos.

Se dio a conocer que el personal sigue realizando las gestiones necesarias para restablecer la atención habitual a la brevedad posible y se pidió paciencia a la población.

“Agradecemos su comprensión y paciencia ante esta situación ajena a nuestra voluntad. Cualquier actualización sobre esta información será informada oportunamente a través de los canales oficiales”, se informó.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Poder Judicial energía eléctrica Durango Poder, servicios, Judicial, paciencia

               

                
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