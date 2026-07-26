Por fraudes en paquetes vacacionales, duranguenses pierden hasta 150 mil pesos

Se siguen registrando fraudes por la compra de paquetes vacacionales que se adquieren a través de páginas de internet clonadas o de las redes sociales, alertó la presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes (AMAV) filial Durango, Karina Morales, quien lamentó que en estos casos ya no es posible recuperar el dinero perdido.

“Bastantes, hemos tenido conocimiento de los mismos duranguenses que van después de, ahora sí que de caer en un fraude, van con nosotros para tratar de recuperar algo. Sin embargo, la mayoría de los fraudes se han realizado en páginas ficticias de hoteles, vuelos, inclusive operadores nacionales e internacionales”, indicó.

Ante ello, hay personas que tienen que hacer un doble gasto o quienes simplemente se quedan sin poder vacacionar , luego de haber sido estafadas.

“Entonces sí tomar mucho en cuenta que hay que reservar en una agencia establecida o por lo menos verificar que la página de internet, si lo van a hacer por ese medio, sea segura. Porque sí hay registro de los mismos pasajeros que van con nosotros posterior a realizar su pago, ven que no hay nada, regresan con nosotros y hay que hacer un doble gasto y nos termina saliendo contraproducente el viaje”, manifestó.

Y aunque dijo que no se cuenta con una cifra oficial, los casos son frecuentes sobre todo en esta temporada . “Como Asociación realmente no hay una cifra exacta aún. Nada más tenemos el conocimiento de pasajeros que van y nos platican que le pasó a mi compañero, que me pasó a mí, a mi amigo, pero una cifra exacta realmente como estado no la tenemos”, mencionó.

Lo peor es que, cuando esto ocurre, se pierden cantidades importantes de dinero que para muchas personas representaron meses de ahorro o hasta el endeudamiento.