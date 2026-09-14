Por Grito de Independencia, Durango amplía servicio de transporte público hasta este horario

Con motivo de la celebración del Grito de Independencia, la Subsecretaría de Movilidad y Transportes del Estado determinó ampliar los horarios del transporte público en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

Esto con el objetivo de que los duranguenses puedan acudir a esta tradicional celebración que cada año se realiza en la plaza IV Centenario ; y que encuentren las opciones de movilidad para poder trasladarse a sus hogares.

¿Quién amenizará la celebración?

Como El Siglo de Durango informó, la ceremonia del Grito de Independencia que se lleva a cabo cada 15 de septiembre se realizará en Durango conforme al formato tradicional en el que se ha realizado durante los últimos años.

Así lo informó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, quien descartó que el Grito de Independencia pudiera ser virtual.

“No. El Grito se lleva a cabo como se realiza año con año. Estos cuatro gritos que vamos a tener a partir de mañana y que se van a llevar a cabo presencial, ya se está haciendo toda la logística”, dijo.

Se prevé que después del Grito amenice el grupo Rieleros.

¿Hasta qué hora estará el transporte público?