Por lluvias, incrementan reportes de fauna silvestre en Durango capital

Las lluvias que se han registrado en la ciudad durante los últimos dos meses también han modificado el comportamiento de la fauna silvestre. La Dirección Municipal de Medio Ambiente reportó que ha realizado 62 rescates de animales durante este periodo.

Desde el inicio de la temporada de lluvias, los reportes relacionados con diferentes especies registran un incremento aproximado del 50 por ciento, y son las serpientes los ejemplares que más avistamientos han generado.

Se informó que las serpientes no presentan un comportamiento agresivo, pero pueden reaccionar cuando se sienten amenazadas o acorraladas, por lo que la principal recomendación es alejarse lentamente del lugar.

Todos los ejemplares que son rescatados y se encuentran en buenas condiciones son liberados en su hábitat natural. En caso de presentar lesiones, personal del Zoológico Sahuatoba realiza una valoración médica y proporciona los cuidados necesarios.

Ante cualquier avistamiento, se recomienda mantener la calma y evitar cualquier intento por capturar o agredir a los animales.

La Policía Ambiental hace un llamado a reportar cualquier avistamiento al 072 y a evitar poner en riesgo la integridad propia y la de los habitantes de las zonas urbanas y rurales cercanas.